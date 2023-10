Quelle alimentation pour son chat ?

Tout bon maître doit savoir quoi donner à son chat. Du moment où il désire son chat, grandir avec une bonne croissance tout en étant en bonne santé le plus longtemps possible. Pour y arriver vous devez apprendre à varier l’alimentation de son compagnon à quatre pattes. La suite dans cet article.

Opter pour la croquette pour chat

Nombreux sont ceux qui se demandent de quoi la croquette pour chat est-elle fabriquée ? Retenez que la plupart des ingrédients utilisés sont déshydratés pour permettre un transport facile et une bonne conservation dans le temps. La croquette chat doit être l’alternative préférée des maîtres. D’abord vous pouvez les trouvés partout à un prix abordable. Le plus intéressant ne sent pas et ne salit pas. Il convient de souligner que les urines de votre chat seront plus concentrées à cause de l’absence d’eau dans son alimentation et sur un long terme, des calculs rénaux peuvent se former. D’où la nécessité de laisser une gamelle ou une fontaine à eau à proximité de la croquette pour chat. Pour effectuer votre choix, tenez compte de l’âge, la morphologie, l’activité et les problèmes de santé de votre chat.

Les boîtes de pâtée pour chat idéal pour une bonne croissance

Au cas où vous n’êtes pas fan de la croquette pour chat, il existe une deuxième possibilité. Celle d’opter pour une alimentation humide avec les boîtes pour chat. Elles sont généralement en sachets individuels à des prix intéressants, même dans les grandes surfaces. L’inconvénient avec les boîtes de pâtée pour chat est qu’il est difficile de les conserver. Il est déconseillé de les proposer à votre chat que quelques heures après l’ouverture. De même, faites attention à la composition de vos boîtes. Car vous pouvez tomber sur certaines marques qui n’hésitent pas à utiliser des ingrédients de qualité médiocre. Opter uniquement pour les boites qui contiennent essentiellement que de la viande ou si possible avec moindre de glucides.